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Коммерческая недвижимость в Елгава, Латвия

2 объекта найдено
Коммерческая в Елгава, Латвия
Коммерческая
Елгава, Латвия
Предлагается к покупке земельный участок под коммерческую застройку, состоящий из 4-х отдель…
€2,00 млн
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Елгава, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Елгава, Латвия
Продаётся коммерческий участок 1927 м2 с согласованным проектом многоквартирного дома до 6 э…
€350,000
Realting.com
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