Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Латвия
  4. Инчукалнсский край

Коммерческая недвижимость в Инчукалнсский край, Латвия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Рига, Латвия
Офис
Рига, Латвия
Площадь 1 026 м²
Этаж 2/4
Офисное здание площадью 1025,5 кв.м и земельный участок площадью 853 кв.м станут отличной пл…
€980,000
Доходный дом в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Доходный дом в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Площадь 2 050 м²
Этаж 7/7
Продаем жилое здание на ул.Ф.Садовникова. Удобное месторасположение, хорошее транспортное со…
€3,08 млн
Коммерческая 3 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/4
Дом с улицы, вход со двора и улицы, вход с улицы, платная стоянка, санузел раздельный, центр…
€719,565
Коммерческая с сауной в Рига, Латвия
Коммерческая с сауной
Рига, Латвия
Площадь 1 310 м²
Латвия г.Рига Фитнес-клуб, доход 7,7% годовых Н…
€749,875
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Площадь 62 м²
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
€353,000
Инвестиционная для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Латвия
Инвестиционная для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Латвия
Площадь 35 000 м²
Предлагаем приобрести крупный индустриальный объект недалеко от центра Риги (р-он Румбула). …
€2,62 млн
Инвестиционная с парковкой, в центре города, с видом на город в Рига, Латвия
Инвестиционная с парковкой, в центре города, с видом на город
Рига, Латвия
Площадь 1 900 м²
Продаётся инвестиционный комплекс, состоящий из двух участков земли.Недвижимость находится …
€795,628
Офис в Иецава, Латвия
Офис
Иецава, Латвия
Площадь 530 м²
Этаж 2/2
Асфальтированная дорога до подъезда. Стратегическое расположение - небольшой городок в центр…
€54,000
Доходный дом 11 комнат в Рига, Латвия
Доходный дом 11 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 11
Этаж 4/4
Уникальное предложение- компактное домовладение в Риге с 11 квартирами студийного типа, была…
€882,152
Инвестиционная с садом, с тренажерным залом, с детской площадкой в Рига, Латвия
Инвестиционная с садом, с тренажерным залом, с детской площадкой
Рига, Латвия
Предлагаем приобрести отличный земельный участок у моря, рядом с морем и сосновым лесом. Зе…
€1,49 млн
Инвестиционная 13 комнат в Рига, Латвия
Инвестиционная 13 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 13
Площадь 1 000 м²
Этаж 7/7
Предлагаем на продажу проект с красной печатью на 13 квартир в центре Риги, в Упиша Пасаже. …
€346,635
Отель в Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
Площадь 1 197 м²
Этаж 3/3
Предлагается на аренду или продается новая коммерческая собственность, в Юрмале, Майори, ули…
€3,28 млн
Realting.com
Перейти