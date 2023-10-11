Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Латвия
  4. Гулбенский край
  5. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в Гулбенский край, Латвия

Ресторан, кафе В архив
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 40 комнат в Гулбенский край, Латвия
Ресторан, кафе 40 комнат
Гулбенский край, Латвия
Комнаты 40
Площадь 1 839 м²
Количество этажей 2
Продается грандиозная недвижимость на берегу живописного озера Лудза - в вашем распоряжении …
€860,000
Realting.com
Перейти