ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Латвия
Гаркалнский край
Магазины
Магазины в Гаркалнский край, Латвия
Магазин
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис
Иецава, Латвия
530 м²
2/2
Асфальтированная дорога до подъезда. Стратегическое расположение - небольшой городок в центр…
€54,000
Рекомендовать
Инвестиционная для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Латвия
35 000 м²
Предлагаем приобрести крупный индустриальный объект недалеко от центра Риги (р-он Румбула). …
€2,62 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
153 м²
1/1
Представляем вашему вниманию замечательный, уютный ресторан расположенный в отличном месте …
€375,776
Рекомендовать
Магазин 4 комнаты
Рига, Латвия
4
3
163 м²
Продается ресторан Entresol в историческом здании в центре Риги по адресу Elizabetes iela 22…
€821,231
Рекомендовать
Коммерческая
Рига, Латвия
248 м²
Латвия г. Рига Автосервис в гаражном кооперативе Автосер…
€561,554
Рекомендовать
Коммерческая с двором
Рига, Латвия
70 м²
1
Латвия г.Рига Ресторан в Старой Риге Действующий ре…
€326,637
Рекомендовать
Коммерческая
Юрмала, Латвия
309 м²
1
Латвия г.Юрмала Ресторан на пешеходной улице Ресторан на…
€608,350
Рекомендовать
Доходный дом
Рига, Латвия
697 м²
7/7
Продаем историческое здание. В 1552 на этом месте впервые упоминается зерновой амбар и склад…
€1,37 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Рига, Латвия
2 429 м²
5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,40 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Рига, Латвия
Историческое здание в центре Риги под реконструкцию. Утвержденный проект гостиницы. 5-ти …
€3,88 млн
Рекомендовать
Отель
Юрмала, Латвия
2 479 м²
Продаётся 4* гостиница Segevold, в одном из красивейших городов Латвии – в Сигулде, возле …
€1,30 млн
Рекомендовать
Доходный дом с парковкой
Рига, Латвия
711 м²
Предлагаем на продажу домовладение в центре города. Здание находится на одной из центральных…
€993,027
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL