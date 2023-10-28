Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Латвия
  4. Гаркалнский край

Коммерческая недвижимость в Гаркалнский край, Латвия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Dimzukalns, Латвия
Коммерческая
Dimzukalns, Латвия
Площадь 2 927 м²
Количество этажей 2
Продажа завода по производству булыжника и ЖБИ. Завод укомплектован всем необходимым оборудо…
€999,396
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Площадь 62 м²
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
€353,000
Ресторан, кафе 2 комнаты в Рига, Латвия
Ресторан, кафе 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Коммерческое помещение в Старой Риге - 1 этаж, витрины. Глезнотаю 7, возле перекрестка Вальн…
€252,000
Производство в Рига, Латвия
Производство
Рига, Латвия
Площадь 2 367 м²
Этаж 1/2
Недвижимость расположена на земельном участке площадью 4685 м2 и состоит из:Помещения 1 этаж…
€949,426
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Яунмарупе, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Яунмарупе, Латвия
Расположение: Рядом с офисным зданием Smartlynx Airlines (с одной стороны) и прокатом автом…
€598,000
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Продам участок земли на реке Лиелупе. Варианты строительства - отдельные дома, многоэтажное …
€378,771
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Продается земля с проектом на строительство комплекса. CITY STAR PRESTIGE представляет со…
€2,80 млн
Инвестиционная для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Латвия
Инвестиционная для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Латвия
Площадь 35 000 м²
Предлагаем приобрести крупный индустриальный объект недалеко от центра Риги (р-он Румбула). …
€2,62 млн
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 87 м²
Этаж 1
Латвия г.Рига   Кафе в Старой Риге   Помещение в Старой Риг…
€309,324
Доходный дом с парковкой в Рига, Латвия
Доходный дом с парковкой
Рига, Латвия
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/5
Элегантное 5-и этажное здание в самом центре Риги. Шикарный дом, был построен в 1907 году…
€5,17 млн
Коммерческая 3 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 167 м²
Этаж 1/6
€319,807
Ресторан, кафе в Лиепая, Латвия
Ресторан, кафе
Лиепая, Латвия
Площадь 3 540 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,35 млн
Realting.com
Перейти