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Инвестиционная недвижимость в Engures novads, Латвия

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1 объект найдено
Инвестиционная 11 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Кестерциемс, Латвия
Инвестиционная 11 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Кестерциемс, Латвия
Комнаты 11
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести эксклюзивный действующий комплекс отдыха на природе вдали от городског…
€980,000
Realting.com
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