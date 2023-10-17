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Коммерческая недвижимость в Engures novads, Латвия

2 объекта найдено
Отель 6 комнат с ванной в Engures novads, Латвия
Отель 6 комнат с ванной
Engures novads, Латвия
Комнаты 6
Площадь 627 м²
Этаж 3/3
Предлагаем приобрести гостевой дом, расположенный в красивом рыбатском поселке Рагациемс, вс…
€450,000
Инвестиционная 11 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Кестерциемс, Латвия
Инвестиционная 11 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Кестерциемс, Латвия
Комнаты 11
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести эксклюзивный действующий комплекс отдыха на природе вдали от городског…
€980,000
Realting.com
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