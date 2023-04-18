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Продажа офисных помещений в Даугавпилс, Латвия

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1 объект найдено
Офисв Даугавпилс, Латвия
Офис
Даугавпилс, Латвия
1 115 м² 3/3 Этаж
€ 650,000
Здание несколько лет арендует государственное учреждение, что обеспечивает стабильный денежн…

Параметры недвижимости в Даугавпилс, Латвия

недорогая
элитное
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