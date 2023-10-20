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Коммерческая недвижимость в Даугавпилс, Латвия

2 объекта найдено
Офис в Даугавпилс, Латвия
Офис
Даугавпилс, Латвия
Площадь 2 000 м²
Этаж 2/3
Даугавпилсский дробезавод – единственный в Прибалтике завод по производству боеприпасов, кот…
€250,000
Офис в Даугавпилс, Латвия
Офис
Даугавпилс, Латвия
Площадь 1 115 м²
Этаж 3/3
Здание несколько лет арендует государственное учреждение, что обеспечивает стабильный денежн…
€650,000
Realting.com
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