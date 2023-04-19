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Купить инвестиционная недвижимость в Дагдский край, Латвия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 1 комнатав Ezernieki, Латвия
Инвестиционная 1 комната
Ezernieki, Латвия
1 Количество комнат 8 882 м²
€ 550,000
Туристический центр отдыха "Эзерниеки" был открыт в 1972 году и являлся достопримечательнос…
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