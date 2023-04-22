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Рестораны в Курземе, Латвия

Лиепая
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Лиепая, Латвия
Ресторан, кафе
Лиепая, Латвия
3 540 м² 4/4 Этаж
€ 2,400,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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