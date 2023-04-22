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Инвестиционная недвижимость в Курземе, Латвия

Лиепая
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Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная в Лиепая, Латвия
Инвестиционная
Лиепая, Латвия
44 000 м²
€ 4,000,000
Основная территория: - Участок земли общей площадью в 17,6 га (176 352 м2), с прилегающими к…
Инвестиционная 11 комнат в Кестерциемс, Латвия
Инвестиционная 11 комнат
Кестерциемс, Латвия
11 Количество комнат 500 м² Количество этажей 2
€ 980,000
Предлагаем приобрести эксклюзивный действующий комплекс отдыха на природе вдали от городског…
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