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Коммерческая недвижимость в Курземе, Латвия

4 объекта найдено
Ресторан, кафе в Лиепая, Латвия
Ресторан, кафе
Лиепая, Латвия
Площадь 3 540 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,35 млн
Отель 6 комнат с ванной в Engures novads, Латвия
Отель 6 комнат с ванной
Engures novads, Латвия
Комнаты 6
Площадь 627 м²
Этаж 3/3
Предлагаем приобрести гостевой дом, расположенный в красивом рыбатском поселке Рагациемс, вс…
€450,000
Инвестиционная для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Лиепая, Латвия
Инвестиционная для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Лиепая, Латвия
Площадь 44 000 м²
Основная территория: - Участок земли общей площадью в 17,6 га (176 352 м2), с прилегающими к…
€4,00 млн
Инвестиционная 11 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Кестерциемс, Латвия
Инвестиционная 11 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Кестерциемс, Латвия
Комнаты 11
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести эксклюзивный действующий комплекс отдыха на природе вдали от городског…
€980,000
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