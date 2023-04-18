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Купить доходный дом в Беверинский край, Латвия

Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный домв Беверинский край, Латвия
Доходный дом
Беверинский край, Латвия
8 200 м²
€ 350,000
Коммерческое здание, которое может быть преобразовано в гостиницу, многоквартирный жилой дом…

Параметры недвижимости в Беверинский край, Латвия

недорогая
элитное
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