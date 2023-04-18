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Купить инвестиционная недвижимость в Беверинский край, Латвия

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1 объект найдено
Инвестиционная 79 комнатв Беверинский край, Латвия
Инвестиционная 79 комнат
Беверинский край, Латвия
79 Количество комнат 4 495 м² Количество этажей 5
€ 1,500,000
Предлагаем на продажу участок земли с согласованным проектом строительства многоквартирного …

Параметры недвижимости в Беверинский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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