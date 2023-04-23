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Рестораны в Бауский край, Латвия

Бауска
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Бауска, Латвия
Ресторан, кафе
Бауска, Латвия
7 600 м² 5/5 Этаж
€ 2,500,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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