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Купить ресторан в Бауска, Латвия

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафев Бауска, Латвия
Ресторан, кафе
Бауска, Латвия
7 600 м² 5/5 Этаж
€ 2,500,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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