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Доходные дома в Бабитский край, Латвия

Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный дом в Бабите, Латвия
Доходный дом
Бабите, Латвия
700 м²
€ 700,000
Предлагаем приобрести здание в Риге. Иманта - это микрорайон города Риги, который имеет выго…
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