Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Видземе
  4. Бабитский край
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Бабитский край, Латвия

Офис В архив
Очистить
1 объект найдено
Офис в Пиньки, Латвия
Офис
Пиньки, Латвия
1 358 м² 1/1 Этаж
€ 950,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Realting.com
Перейти