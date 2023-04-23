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Инвестиционная недвижимость в Бабитский край, Латвия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Gatciems, Латвия
Инвестиционная
Gatciems, Латвия
3 000 м² 5/5 Этаж
€ 1,500,000
Предлагаем приобрести незавершенное здание в Юрмале, район Слока. Тихий, спальный район Юрма…
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