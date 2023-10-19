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Коммерческая недвижимость в Бабитский край, Латвия

2 объекта найдено
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Бабитский край, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Бабитский край, Латвия
Участок земли под Коммерческую застройку. Общая площадь участка 7441 м2. Плотность застр…
€640,000
Офис в Бабитский край, Латвия
Офис
Бабитский край, Латвия
Площадь 1 358 м²
Этаж 1/1
Помещения изолированы, проходы имеют отдельный вход, помещения удобно разделены на три. На о…
€850,000
Realting.com
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