Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Латвия
  4. Аматский край
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Аматский край, Латвия

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Количество этажей 6
Продается инвестиционный объект в Риге, на перекрестке улицы Гоголя и Дзирнаву. В состав иму…
€695,119
Доходный дом в Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
Площадь 1 594 м²
Количество этажей 6
Здание апарт отеля в центре Риги Расположение: Krišjāņa Valdemāra ielā 127 Общая площадь…
€1,67 млн
Коммерческая с сауной в Рига, Латвия
Коммерческая с сауной
Рига, Латвия
Площадь 1 310 м²
Латвия г.Рига Фитнес-клуб, доход 7,7% годовых Н…
€748,739
Доходный дом 70 комнат в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Доходный дом 70 комнат в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Комнаты 70
Площадь 2 483 м²
Количество этажей 5
Предлагаем приобрести домовладение в самом престижном районе города – Старой Риге! Здесь каж…
€3,48 млн
Магазин с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством в Рига, Латвия
Магазин с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
Площадь 4 500 м²
Продаётся многофункциональный коммерческий объект в центральной части Риги. - под торговлю…
€2,49 млн
Магазин 1 комната с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Магазин 1 комната с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Коммерческое помещение в центре (64 м2) - угол Стрелниеку и Альберта. Оживленные улицы гор…
€339,566
Коммерческая в центре города, с видом на город, с детской площадкой в Рига, Латвия
Коммерческая в центре города, с видом на город, с детской площадкой
Рига, Латвия
Площадь 1 000 м²
Этаж 4/4
Фасадное здание новой постройки на одной из ключевых улиц правого берега Риги предлагается к…
€1,64 млн
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Юрмала, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продаются два земельных участка с готовыми проектами многоквартирных домов в Меллужи. Прое…
€398,173
Коммерческая для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Рига, Латвия
Коммерческая для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Рига, Латвия
Площадь 2 075 м²
Продаём склад площадью 2075 м2 расположенный между рекой Даугавой и заливом в районе Риги - …
€695,119
Доходный дом с парковкой, с балконом, с террасой в Рига, Латвия
Доходный дом с парковкой, с балконом, с террасой
Рига, Латвия
Площадь 680 м²
Предлагаем на продажу помещения под ночной клуб/проведение мероприятий/концертов в самом цен…
€2,98 млн
Офис с лифтом, в центре города в Рига, Латвия
Офис с лифтом, в центре города
Рига, Латвия
Площадь 3 013 м²
Этаж 6/6
На земельном участке площадью 746 м.кв. расположено 4-х этажное здание с подвальным этажом п…
€6,45 млн
Офис с парковкой, с тренажерным залом, с парком в Рига, Латвия
Офис с парковкой, с тренажерным залом, с парком
Рига, Латвия
Площадь 396 м²
Этаж 3/3
Предлагаем на продажу уникальный комплекс состоящий из ресторана с небольшим отелем( 6 но…
€427,002
Realting.com
Перейти