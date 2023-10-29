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Коммерческая недвижимость в Айзкраукле, Латвия

1 объект найдено
Коммерческая 4 комнаты в Айзкраукле, Латвия
Коммерческая 4 комнаты
Айзкраукле, Латвия
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
Дом и экстры дома - реновированное здание, все коммуникации. Территория - ухоженная территор…
€100,000
Realting.com
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