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Кафе и рестораны в Джезказганская обл., Казахстан

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Джезды, Казахстан
Ресторан, кафе
Джезды, Казахстан
Площадь 890 м²
Количество этажей 4
Законсервированный РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС. Опытные рестораторы знают как важно иметь разноп…
€917,293
в месяц
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