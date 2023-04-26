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Готовый бизнес в Казахстане

коммерческая недвижимость
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рестораны
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1 объект найдено
Готовый бизнес в Алматы, Казахстан
Готовый бизнес
Алматы, Казахстан
5 610 м² Количество этажей 12
€ 5,374,369
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Регионы с недвижимостью на продажу

Алматы
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