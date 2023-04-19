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Купить коммерческую недвижимость в Карагандинская область, Казахстан

Караганда
2
2 объекта найдено
Коммерческаяв Караганда, Казахстан
Коммерческая
Караганда, Казахстан
60 000 м²
€ 16,442,649
Комплекс предприятий «Птицефабрика» включает в себя следующие объекты: 1. &la…
Коммерческаяв Караганда, Казахстан
Коммерческая
Караганда, Казахстан
960 м²
€ 1,621,851
Эксклюзивный объект коммерческой недвижимости, расположение - Street Retail  в сам…
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