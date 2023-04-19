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Купить коммерческую недвижимость в Алматы, Казахстан

3 объекта найдено
Готовый бизнесв Жайлау, Казахстан
Готовый бизнес
Жайлау, Казахстан
239 м² Количество этажей 1
€ 320,376
For sale a functioning business, a children's center/kindergarten, in a good area. Al-Fa…
Готовый бизнесв Алматы, Казахстан
Готовый бизнес
Алматы, Казахстан
5 610 м² Количество этажей 12
€ 5,400,630
УНИКАЛЬНОЕ, ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Цена ниже рыночной! Бизнес Центр «GRAND ASIA&…
Коммерческаяв Алматы, Казахстан
Коммерческая
Алматы, Казахстан
5 274 м² Количество этажей 6
€ 3,478,372
 Цена ниже рыночной до 50%! Бизнес центр с коммерчески выгодной локацией для бизнеса…
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