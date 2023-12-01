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Коммерческая недвижимость в Алма-Атинская обл., Казахстан

1 объект найдено
Коммерческая в Алматы (Алма-Ата), Казахстан
Коммерческая
Алматы (Алма-Ата), Казахстан
Площадь 521 м²
Игра в ГОЛЬФ и бизнес давно эффективно сосуществуют. Согласитесь, что никакие встречи в рест…
€2,29 млн
в месяц
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