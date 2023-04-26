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Коммерческая недвижимость в Казахстане

рестораны
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готовый бизнес
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6 объектов найдено
Готовый бизнес в Алматы, Казахстан
Готовый бизнес
Алматы, Казахстан
5 610 м² Количество этажей 12
€ 5,374,369
УНИКАЛЬНОЕ, ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Цена ниже рыночной! Бизнес Центр «GRAND ASIA&…
Коммерческая в Алматы, Казахстан
Коммерческая
Алматы, Казахстан
5 274 м² Количество этажей 6
€ 3,461,458
 Цена ниже рыночной до 50%! Бизнес центр с коммерчески выгодной локацией для бизнеса…
Коммерческая в Караганда, Казахстан
Коммерческая
Караганда, Казахстан
60 000 м²
€ 16,438,282
Комплекс предприятий «Птицефабрика» включает в себя следующие объекты: 1. &la…
Коммерческая в Караганда, Казахстан
Коммерческая
Караганда, Казахстан
960 м²
€ 1,621,420
Эксклюзивный объект коммерческой недвижимости, расположение - Street Retail  в сам…
Ресторан, кафе в Джезды, Казахстан
Ресторан, кафе
Джезды, Казахстан
890 м² Количество этажей 4
€ 910,910
Законсервированный РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС. Опытные рестораторы знают как важно иметь разноп…
Коммерческая в Алматы (Алма-Ата), Казахстан
Коммерческая
Алматы (Алма-Ата), Казахстан
521 м²
€ 2,277,275
Игра в ГОЛЬФ и бизнес давно эффективно сосуществуют. Согласитесь, что никакие встречи в рест…

Регионы с недвижимостью на продажу

Алматы
Караганда
Карагандинская область
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