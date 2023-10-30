ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Готовый бизнес
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Италия
Calabria - Vibo Valentia
Готовый бизнес
Готовый бизнес в Calabria - Vibo Valentia, Италия
Готовый бизнес
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 5 спален
Ramini, Италия
6
250 м²
LD-0454. Элитная вилла, утопающая в окружающей ее зелениВ самом сердце Тосканы расположена э…
€1,60 млн
Рекомендовать
Коммерческая 7 комнат с Spalni
Montappone, Италия
7
140 м²
Номер ссылки: N981 Имущественное имя: Каса Бурзи II Местоположение: В стране Город/Го…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 5 спален
Алессандрия, Италия
6
2 200 м²
LD-0387. Роскошная вилла в старинном предместье, окруженном зелёными пейзажами ПьемонтаЭтот …
€3,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Гроссето, Италия
Offered for sale is a large estate of 50 hectares with a rare combination of wine and horse …
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 4 спальни
Sant Agnese, Италия
5
1 150 м²
LD-1069. Продается роскошный загородный дом в ВальдикьянеВ провинции Ареццо, в великолепной …
€2,30 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Падуя, Италия
180 м²
РО-241019. Ресторан под ВенециейПредлагается ресторан в прекрасном городке Падова, в часе от…
€950,171
Рекомендовать
Коммерческая
Сиена, Италия
2 650 м²
LD-0446. ПРЕСТИЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В СИЕНЕ, ИТАЛИЯЭлитная вилла выставлена на продажу в зоне К…
€13,00 млн
Рекомендовать
Магазин 5 комнат с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Предаццо, Италия
5
3
306 м²
Это ресторан-пиццерия, расположенный в центре Предаццо, в самом сердце Доломитовых Альп, и д…
€598,442
Рекомендовать
Отель
Комо, Италия
VB-11033RB. Апарт-отель BellinzonaАпарт-отель на границе со Швейцарией с доходностью 8,75% …
€317,501
Рекомендовать
Производство с парковкой, с кондиционером, с террасой
Loreto Aprutino, Италия
5 074 м²
Продается современный комплекс, состоящий из 2 расположенных рядом предприятий. Предприятия …
€2,00 млн
1
Рекомендовать
Коммерческая
Терни, Италия
650 000 м²
Дом для ремонта в красивом панорамном месте Два этажа плюс чердак (100 +100) Corte 3000 кв.м…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 5 спален
Montefioralle, Италия
6
880 м²
IT-111017. Поместье площадью 80 гектаровЭто структура с потрясающим видом на виноградники, о…
€5,80 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL