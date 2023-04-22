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Коммерческая недвижимость в Вольтерра, Италия

2 объекта найдено
Коммерческая 5 спален в Вольтерра, Италия
Коммерческая 5 спален
Вольтерра, Италия
6 Количество комнат 900 м²
€ 2,350,000
KK-1722. ЗАГОРОДНАЯ ВИЛЛА С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ – ВОЛЬТЕРРА, ТОСКАНАНа холмах то…
Коммерческая 5 спален в Вольтерра, Италия
Коммерческая 5 спален
Вольтерра, Италия
6 Количество комнат 790 м²
€ 1,120,000
KK-1182. Винодельческое хозяйство с Агритуризмом и Рестораном в Тоскане. ВольтерраДанная соб…
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