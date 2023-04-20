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Купить отель с видом на море в Вибо-Валентия, Италия

Vibo Valentia
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3 объекта найдено
Отель 48 спаленв Tropea, Италия
Отель 48 спален
Tropea, Италия
49 ванных комнат 2 000 м² Количество этажей 4
€ 900,000
Отель 3* находится в городе Тропеа. К услугам гостей оформленные в классическом стиле номера…
Отель 93 спальнив Vibo Valentia, Италия
Отель 93 спальни
Vibo Valentia, Италия
93 ванных комнат 1 200 м²
€ 2,600,000
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Отель 3 спальнив Santa Domenica, Италия
Отель 3 спальни
Santa Domenica, Италия
4 ванных комнат 200 м²
€ 390,000
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