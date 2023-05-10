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Коммерческая недвижимость в Вербано-Кузьо-Оссола, Италия

2 объекта найдено
Коммерческая в Verbania, Италия
Коммерческая
Verbania, Италия
Площадь 1 800 м²
€ 1,000,000
Отель 5 спален в Cannero Riviera, Италия
Отель 5 спален
Cannero Riviera, Италия
Комнаты 6
Площадь 641 м²
€ 2,680,000
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