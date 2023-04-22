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Коммерческая недвижимость в Венеция, Италия

4 объекта найдено
Отель 5 спален в Венеция, Италия
Отель 5 спален
Венеция, Италия
6 Количество комнат
€ 7,500,000
IT-200618-3. Отель 3 * в ВенецииПродается Отель 3 * расположен в 5 минутах ходьбы от площади…
Коммерческая в Венеция, Италия
Коммерческая
Венеция, Италия
€ 2,000,000
IT-200618-7. B продаже остров у берегов ВенецииB продаже остров у берегов Венеции. Окружност…
Отель 5 спален в Венеция, Италия
Отель 5 спален
Венеция, Италия
6 Количество комнат 1 000 м²
€ 11,000,000
IT-200618-5. Венеция. Отель 3 *Продается 3 * Отель, Venezia, alla Ca'Doro, полностью отремон…
Отель 5 спален в Венеция, Италия
Отель 5 спален
Венеция, Италия
6 Количество комнат
€ 13,500,000
IT-200618-6. Венеция. Отель - бутик 4 *Продается 4-звездочный отель - бутик, категория lusso…
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