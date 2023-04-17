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Купить отель в Венеция, Италия

Венеция
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5 объектов найдено
Отель 5 спаленв La Favorita, Италия
Отель 5 спален
La Favorita, Италия
6 Количество комнат
€ 10,500,000
IT-200618-4. Отель 4 * Венеция. МестреПродается  4 * Отель имеет 98 номеров, из которых…
Отель 5 спаленв Венеция, Италия
Отель 5 спален
Венеция, Италия
6 Количество комнат
€ 7,500,000
IT-200618-3. Отель 3 * в ВенецииПродается Отель 3 * расположен в 5 минутах ходьбы от площади…
Отель 5 спаленв Noventa di Piave, Италия
Отель 5 спален
Noventa di Piave, Италия
6 Количество комнат
€ 7,000,000
IT-200618-2. Отель 3 * в Новента-ди-ПьявеПродается 3 * Отель, расположен в Noventa di Piave,…
Отель 5 спаленв Венеция, Италия
Отель 5 спален
Венеция, Италия
6 Количество комнат 1 000 м²
€ 11,000,000
IT-200618-5. Венеция. Отель 3 *Продается 3 * Отель, Venezia, alla Ca'Doro, полностью отремон…
Отель 5 спаленв Венеция, Италия
Отель 5 спален
Венеция, Италия
6 Количество комнат
€ 13,500,000
IT-200618-6. Венеция. Отель - бутик 4 *Продается 4-звездочный отель - бутик, категория lusso…

Параметры недвижимости в Венеция, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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