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Купить отель с бассейном в Венето, Италия

Венеция
3
Favaro Veneto
1
San Martino di Lupari
1
Местре
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1 объект найдено
Отельв San Martino di Lupari, Италия
Отель
San Martino di Lupari, Италия
Цена по запросу
Отель на термальном курорте Абано Термы, 22 номера, СПА, бьюти центр. При желании центр може…

Параметры недвижимости в Венето, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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