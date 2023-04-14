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Купить отель в Венето, Италия

Венеция
3
Favaro Veneto
1
San Martino di Lupari
1
Местре
1
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6 объектов найдено
Отель 5 спаленв La Favorita, Италия
Отель 5 спален
La Favorita, Италия
6 Количество комнат
€ 10,500,000
IT-200618-4. Отель 4 * Венеция. МестреПродается  4 * Отель имеет 98 номеров, из которых…
Отель 5 спаленв Венеция, Италия
Отель 5 спален
Венеция, Италия
6 Количество комнат
€ 7,500,000
IT-200618-3. Отель 3 * в ВенецииПродается Отель 3 * расположен в 5 минутах ходьбы от площади…
Отель 5 спаленв Noventa di Piave, Италия
Отель 5 спален
Noventa di Piave, Италия
6 Количество комнат
€ 7,000,000
IT-200618-2. Отель 3 * в Новента-ди-ПьявеПродается 3 * Отель, расположен в Noventa di Piave,…
Отель 5 спаленв Венеция, Италия
Отель 5 спален
Венеция, Италия
6 Количество комнат 1 000 м²
€ 11,000,000
IT-200618-5. Венеция. Отель 3 *Продается 3 * Отель, Venezia, alla Ca'Doro, полностью отремон…
Отель 5 спаленв Венеция, Италия
Отель 5 спален
Венеция, Италия
6 Количество комнат
€ 13,500,000
IT-200618-6. Венеция. Отель - бутик 4 *Продается 4-звездочный отель - бутик, категория lusso…
Отельв San Martino di Lupari, Италия
Отель
San Martino di Lupari, Италия
Цена по запросу
Отель на термальном курорте Абано Термы, 22 номера, СПА, бьюти центр. При желании центр може…

Параметры недвижимости в Венето, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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