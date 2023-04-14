Купить коммерческую недвижимость в Венето, Италия

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Венето
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Венеция
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Favaro Veneto
1
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1
Местре
1
Падуя
1
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9 объектов найдено
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Коммерческая
Падуя, Италия
180 м²
€ 950,000
РО-241019. Ресторан под ВенециейПредлагается ресторан в прекрасном городке Падова, в часе от…
Отель 5 спален
La Favorita, Италия
6 Количество комнат
€ 10,500,000
IT-200618-4. Отель 4 * Венеция. МестреПродается 4 * Отель имеет 98 номеров, из которых…
Отель 5 спален
Венеция, Италия
6 Количество комнат
€ 7,500,000
IT-200618-3. Отель 3 * в ВенецииПродается Отель 3 * расположен в 5 минутах ходьбы от площади…
Отель 5 спален
Noventa di Piave, Италия
6 Количество комнат
€ 7,000,000
IT-200618-2. Отель 3 * в Новента-ди-ПьявеПродается 3 * Отель, расположен в Noventa di Piave,…
Коммерческая
Венеция, Италия
€ 2,000,000
IT-200618-7. B продаже остров у берегов ВенецииB продаже остров у берегов Венеции. Окружност…
Отель 5 спален
Венеция, Италия
6 Количество комнат
1 000 м²
€ 11,000,000
IT-200618-5. Венеция. Отель 3 *Продается 3 * Отель, Venezia, alla Ca'Doro, полностью отремон…
Отель 5 спален
Венеция, Италия
6 Количество комнат
€ 13,500,000
IT-200618-6. Венеция. Отель - бутик 4 *Продается 4-звездочный отель - бутик, категория lusso…
Отель
San Martino di Lupari, Италия
Цена по запросу
Отель на термальном курорте Абано Термы, 22 номера, СПА, бьюти центр. При желании центр може…
Коммерческая 2 спальни
Lazise, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 850,000
Уникальное жилище с богатой историей и неподвластным времени очарованием в пешеходном центре…
Параметры недвижимости в Венето, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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