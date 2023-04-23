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Коммерческая недвижимость в Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Италия

1 объект найдено
Коммерческая 5 спален в Seggiano, Италия
Коммерческая 5 спален
Seggiano, Италия
6 Количество комнат 782 м²
€ 3,980,000
KK-1819. Великолепное поместье с тремя виллами, оливковой рощей и виноградникомЭто великолеп…
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