Купить отель с бассейном в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

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Италия
Трентино - Альто-Адидже
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Параметры недвижимости в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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