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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Тоскана, Италия

Флоренция
12
Сиена
9
Гроссето
7
Греве-ин-Кьянти
4
Ареццо
3
Лукка
3
Пиза
3
Вольтерра
2
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16 объектов найдено
Коммерческая 5 спаленв Anghiari, Италия
Коммерческая 5 спален
Anghiari, Италия
6 Количество комнат 969 м²
€ 1,490,000
KK-1474. Маленькая очаровательная борго Мастер-резиденция 350 кв.мСпальни: 10 Ванные комнаты…
Коммерческая 5 спаленв Caprese Michelangelo, Италия
Коммерческая 5 спален
Caprese Michelangelo, Италия
6 Количество комнат 507 м²
€ 1,400,000
KK-158. Агротуристическая ферма на продажу в ТосканеСпальни: 10 Ванные комнаты: 8 СОСТОЯНИЕ…
Коммерческая 5 спаленв Ponte a Poppi, Италия
Коммерческая 5 спален
Ponte a Poppi, Италия
6 Количество комнат 982 м²
€ 1,850,000
KK-1196. РОСКОШНЫЕ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ И УЧАСТКОМ НА ПРОДАЖУ В ТОСКАНЕПрестижная вилла на прод…
Коммерческая 5 спаленв Caprese Michelangelo, Италия
Коммерческая 5 спален
Caprese Michelangelo, Италия
6 Количество комнат 1 000 м²
€ 1,130,000
KK-1433. В Тоскане, в Капрезе Микеланджело, продается агротуризм с бассейном и 6 га землиВ Т…
Коммерческая 5 спаленв Ареццо, Италия
Коммерческая 5 спален
Ареццо, Италия
6 Количество комнат 870 м²
€ 1,700,000
KK-1656. ЛЕОПОЛЬДИНА С БАССЕЙНОМ НА ПРОДАЖУ, ВАЛЬДАРНО, ТОСКАНАНа холмах Вальдарно в провинц…
Коммерческаяв Populonia Stazione, Италия
Коммерческая
Populonia Stazione, Италия
150 м²
€ 2,000,000
MV-121221W. Виноградник с винодельней в самом прекрасном месте ТосканыГотовый рабочий бизнес…
Отельв Флоренция, Италия
Отель
Флоренция, Италия
3 000 м²
Цена по запросу
ВИКЬЕ (ФЛОРЕНЦИЯ, ТОСКАНА) // ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ 3000 КВМ // ВИЛЛА 750 КВ М // АПАРТ-ОТЕЛЬ 60…
Отель 10 спаленв Пиза, Италия
Отель 10 спален
Пиза, Италия
20 Количество комнат 800 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
САН МИНИАТО // 800 КВ М // 4 АПАРТАМЕНТА // 10 СПАЛЕН // 13 ВАННЫХ КОМНАТ // ПРОФЕССИОНАЛЬНА…
Отельв Сиена, Италия
Отель
Сиена, Италия
Цена по запросу
Сиена (Тоскана) // Вилла 2650 кв м // 65 га земельный участок // оливковая роща // производс…
Отель 20 спаленв Флоренция, Италия
Отель 20 спален
Флоренция, Италия
2 500 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
ПОНТАСЬЕВЕ (ТОСКАНА) // ОТЕЛЬ НА 20 НОМЕРОВ // ОЛИВКОВАЯ РОЩА // БАССЕЙН // СПА-ЦЕНТР // ИТА…
Отель 18 спаленв Лукка, Италия
Отель 18 спален
Лукка, Италия
1 350 м²
Цена по запросу
ЛУККА // САД 3,5 ГА // УЧАСТОК 50 ГА // ОЛИВКОВАЯ РОЩА // ГЛАВНАЯ ВИЛЛА // 18 СПАЛЕН // 9 ВА…
Отельв Лукка, Италия
Отель
Лукка, Италия
Цена по запросу
Средневековое поместье на холмах Лукки было трансформировано в доходную недвижимость - апарт…
Отель 8 спаленв Ареццо, Италия
Отель 8 спален
Ареццо, Италия
6 ванных комнат 500 м²
€ 800,000
Вилла в Италии — это загородная резиденция в Тоскане, состоящая из 4 апартаментов, уто…
Отель 12 спаленв Castagneto Carducci, Италия
Отель 12 спален
Castagneto Carducci, Италия
12 ванных комнат 560 м²
€ 2,400,000
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Производствов La Serra, Италия
Производство
La Serra, Италия
2 100 м²
€ 2,800,000
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Коммерческая 5 спаленв Lajatico, Италия
Коммерческая 5 спален
Lajatico, Италия
4 ванных комнат 320 м²
€ 3,700,000
Недвижимость в Тоскане включает в себя прекрасный типичный тосканский дом с бассейном, наход…

Параметры недвижимости в Тоскана, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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