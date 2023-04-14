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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Тоскана, Италия

Флоренция
12
Сиена
9
Гроссето
7
Греве-ин-Кьянти
4
Ареццо
3
Лукка
3
Пиза
3
Вольтерра
2
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2 объекта найдено
Коммерческаяв Пиза, Италия
Коммерческая
Пиза, Италия
11 м²
€ 2,800,000
Старинная вилла 1600 годов расположена в Сан-Миниато, построенная в районе произрастания пре…
Коммерческая 6 спаленв Лукка, Италия
Коммерческая 6 спален
Лукка, Италия
160 м²
€ 1,550,000
Симпатичный комплекс находится в Альтопашо, Тоскана.  Расположен всего в 10 км от Лукки, в 3…

Параметры недвижимости в Тоскана, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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