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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Тоскана, Италия

Флоренция
12
Сиена
9
Гроссето
7
Греве-ин-Кьянти
4
Ареццо
3
Лукка
3
Пиза
3
Вольтерра
2
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2 объекта найдено
Отель 8 спаленв Ареццо, Италия
Отель 8 спален
Ареццо, Италия
6 ванных комнат 500 м²
€ 800,000
Вилла в Италии — это загородная резиденция в Тоскане, состоящая из 4 апартаментов, уто…
Коммерческая 5 спаленв Lajatico, Италия
Коммерческая 5 спален
Lajatico, Италия
4 ванных комнат 320 м²
€ 3,700,000
Недвижимость в Тоскане включает в себя прекрасный типичный тосканский дом с бассейном, наход…

Параметры недвижимости в Тоскана, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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