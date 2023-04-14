Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Тоскана
  4. Производственные помещения

Купить производственное здание с видом на море в Тоскана, Италия

Производство В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 63 комнатыв Serrapetrona, Италия
Коммерческая 63 комнаты
Serrapetrona, Италия
63 Количество комнат 2 000 м²
Цена по запросу
Средневековый укрепленный дворец расположен в центре деревни, где он расположен с видом на о…
Коммерческаяв Тоскана, Италия
Коммерческая
Тоскана, Италия
1 700 м²
€ 3,585,966
Италия Тоскана Сиена Кастельнуово Берарденга Поместье: винодельческая ферма…
Коммерческаяв Castelnuovo di Val di Cecina, Италия
Коммерческая
Castelnuovo di Val di Cecina, Италия
210 м²
€ 2,000,000
KK-CS127. Эксклюзивное поместье в 15 километрах от моряВсего в 12 км от Чечины, на панорамно…
Коммерческая 9 комнатв Терни, Италия
Коммерческая 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат 200 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N11 Название недвижимости: Casa Ciribe Расположение: в стране Город / Го…
Отельв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Отель
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
€ 1,000,000
Небольшой уютный отель, расположенный непосредственно у лыжного подъёмника в Фолгарии, на вы…
Коммерческаяв Италия, Италия
Коммерческая
Италия, Италия
€ 10,757,897
Великолепный бутик-отель находится в городе Формия, Лацио.  Всего в 160 км от Рима и в 80 км…
Коммерческая 7 комнатв Терни, Италия
Коммерческая 7 комнат
Терни, Италия
7 Количество комнат 450 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1582Название недвижимости: Casa PicchioРасположение: в странеГород / Город…
Коммерческаяв Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
330 000 м²
Цена по запросу
Земельный участок 33,00 га ( 120,00 га в аренду другой вариант ) Конюшня от 1500 квадратных …
Коммерческаяв Castiglione del Lago, Италия
Коммерческая
Castiglione del Lago, Италия
80 м²
€ 700,000
PO-040216-1. Земельный участок 18000 м2 с двумя жилыми домами общей площадью 80м2Продается з…
Отель 24 комнатыв Терни, Италия
Отель 24 комнаты
Терни, Италия
24 Количество комнат 600 м²
Цена по запросу
Коттедж на двух этажах плюс чердак будет полностью восстановлен в уединенном и живописном ст…
Отель 52 спальнив Dorio, Италия
Отель 52 спальни
Dorio, Италия
52 ванных комнат Количество этажей 3
€ 7,960,515
Поделиться с друзьями
Коммерческаяв Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
70 м²
Цена по запросу
Коммерческое помещение с двумя окнами, которые в настоящее время сдаются в аренду по адресу …

Параметры недвижимости в Тоскана, Италия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти