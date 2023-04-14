Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Тоскана
  4. Недвижимость для инвестиций

Купить инвестиционная недвижимость с видом на море в Тоскана, Италия

Флоренция
1
Инвестиционная В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 2 спальнив Lazise, Италия
Коммерческая 2 спальни
Lazise, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 845,805
Уникальное жилище с богатой историей и неподвластным времени очарованием в пешеходном центре…
Отель 5 спаленв Giulianova, Италия
Отель 5 спален
Giulianova, Италия
6 Количество комнат 3 000 м²
€ 3,200,000
IT-070720. Отель на первой лин­ии 3*В  центральном районе Джулианова Лидо, в продаже тр…
Коммерческаяв Греве-ин-Кьянти, Италия
Коммерческая
Греве-ин-Кьянти, Италия
600 м²
€ 7,620,177
Плантация и производство вина и оливкового масла расположена неподалёку от Кьянти, Тоскана. …
Отельв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Отель
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Цена по запросу
Новый, недавно построенный резиденс отель, 29 двух- и трёх- комнатных апартаментов, просто…
Коммерческаяв Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
130 000 м²
Цена по запросу
Обычно холмистая местность, без дома, все 13,00 га в трюфеле
Коммерческая 5 спаленв Вольтерра, Италия
Коммерческая 5 спален
Вольтерра, Италия
6 Количество комнат 790 м²
€ 1,120,000
KK-1182. Винодельческое хозяйство с Агритуризмом и Рестораном в Тоскане. ВольтерраДанная соб…
Коммерческаяв San Felice del Benaco, Италия
Коммерческая
San Felice del Benaco, Италия
€ 320,000
GA-V001004. Земля под строительство в продаже в Сан-Феличе-дель-БенакоРасположенный в красив…
Коммерческаяв Гроссето, Италия
Коммерческая
Гроссето, Италия
1 800 м²
Цена по запросу
Эта ферма в Тоскане находится на холмах Мареммы, в провинции Гроссето, рядом с районом Бруне…
Коммерческаяв Рим, Италия
Коммерческая
Рим, Италия
€ 26,000,000
PO-120521W. Продается здание под отель, 80 номеров в центре РимаПродается здание под отель, …
Коммерческая 12 спаленв Пиза, Италия
Коммерческая 12 спален
Пиза, Италия
560 м²
€ 2,173,709
Прекрасный отель находится в самом сердце Тосканы, в часе езды от города Пизы, Тоскана. Здан…
Коммерческая 12 комнатв Терни, Италия
Коммерческая 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат 240 м²
Цена по запросу
Коттедж будет отремонтирован с 10 000 квадратных метров земли 70 квадратных метров. Утвержде…
Коммерческая 10 комнатв Флоренция, Италия
Коммерческая 10 комнат
Флоренция, Италия
10 Количество комнат 405 м²
€ 5,472,854
Мы предлагаем великолепную часть дома, расположенного между Понте Веккио, Палаццо Питти и са…

Параметры недвижимости в Тоскана, Италия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти