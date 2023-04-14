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Купить инвестиционная недвижимость в Тоскана, Италия

Флоренция
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2 объекта найдено
Инвестиционная 5 спаленв Пиза, Италия
Инвестиционная 5 спален
Пиза, Италия
20 Количество комнат 460 м²
Цена по запросу
Поместье в Тоскане включает земельный участок площадью около 55 гектаров, главный дом площад…
Инвестиционная 10 спаленв Флоренция, Италия
Инвестиционная 10 спален
Флоренция, Италия
10 Количество комнат 10 ванных комнат 3 000 м² Количество этажей 3
€ 10,000,000
Продается уникальный объект недалеко от Флоренции. Бессрочная лицензия на большую и малую…

Параметры недвижимости в Тоскана, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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