Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Тоскана
  4. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на море в Тоскана, Италия

Unione dei comuni della Versilia
1
Ареццо
1
Ливорно
1
Флоренция
1
Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 4 спальнив Sant Agnese, Италия
Коммерческая 4 спальни
Sant Agnese, Италия
5 Количество комнат 1 150 м²
€ 2,300,000
LD-1069. Продается роскошный загородный дом в ВальдикьянеВ провинции Ареццо, в великолепной …
Коммерческая 15 комнатв Терни, Италия
Коммерческая 15 комнат
Терни, Италия
15 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1356 Название недвижимости: Casa Marino Расположение: в стране Город / …
Отель 24 спальнив Cavernago, Италия
Отель 24 спальни
Cavernago, Италия
1 054 м²
Цена по запросу
Семейный отель, расположенный непосредственно на берегу озера. Площадь 1054 кв.м, 24 номера,…
Коммерческая 5 спаленв Collodi, Италия
Коммерческая 5 спален
Collodi, Италия
6 Количество комнат 1 274 м²
€ 4,000,000
FP-T913. Сельскохозяйственное предприятие в Граньяно (Gragnano)Сельскохозяйственное предприя…
Отельв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Отель
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
€ 6,500,000
3-х звёздочный отель в Доломитовых Альпах, 64 номера + окружающий участок 70 соток, с разреш…
Отель 5 спаленв Латина, Италия
Отель 5 спален
Латина, Италия
6 Количество комнат 1 768 м²
€ 1,700,000
PO-150118. Предлагается к продаже действующий отель Сант Антонио ТермеОтель расположен в Ита…
Отель 5 спаленв Castiglioncello, Италия
Отель 5 спален
Castiglioncello, Италия
6 Количество комнат 950 м²
€ 5,000,000
LD-1305. В Кастильончелло продается отель класса люксЭксклюзивный отель у моря в Кастильонч…
Коммерческая 11 комнатв Терни, Италия
Коммерческая 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
питание и размещение, расположенные на окраине села
Отель 5 спаленв Pescosolido, Италия
Отель 5 спален
Pescosolido, Италия
6 Количество комнат
€ 5,500,000
IT-200618-1. Усадьба-гостиница в ПескосолидоПродается усадьба-гостиница с парком площадью 32…
Коммерческая 12 комнатв Терни, Италия
Коммерческая 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат 240 м²
Цена по запросу
Коттедж будет отремонтирован с 10 000 квадратных метров земли 70 квадратных метров. Утвержде…
Коммерческаяв Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
550 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Коммерческаяв Lonato del Garda, Италия
Коммерческая
Lonato del Garda, Италия
€ 750,000
GA-V001123. Земля под строительство в продаже в LonatoРасположенный в элегантном холмистом …

Параметры недвижимости в Тоскана, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти