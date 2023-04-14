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Италия
Тоскана
Купить коммерческую недвижимость в Тоскана, Италия
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Коммерческая 10 комнат
Флоренция, Италия
10 Количество комнат
405 м²
€ 5,500,000
Мы предлагаем великолепную часть дома, расположенного между Понте Веккио, Палаццо Питти и са…
Коммерческая
Сиена, Италия
2 000 000 м²
Цена по запросу
Farm of 200.00 hectares in medium and gentle hills with lakes and clay soil. Several farmhou…
Коммерческая
Сиена, Италия
1 000 000 м²
Цена по запросу
Company of 100.00 hectares with ponds. Clay-type soil. Several cottages and businesses insis…
Инвестиционная 5 спален
Пиза, Италия
20 Количество комнат
460 м²
Цена по запросу
Поместье в Тоскане включает земельный участок площадью около 55 гектаров, главный дом площад…
Коммерческая
Rispescia, Италия
Цена по запросу
Offered for sale is a large estate of 50 hectares with a rare combination of wine and horse …
Коммерческая
Roccastrada, Италия
Цена по запросу
In the hills of the Maremma, there is the town of Montemassi, where a picturesque castle ris…
Коммерческая 5 спален
Anghiari, Италия
6 Количество комнат
969 м²
€ 1,490,000
KK-1474. Маленькая очаровательная борго Мастер-резиденция 350 кв.мСпальни: 10 Ванные комнаты…
Коммерческая 5 спален
Caprese Michelangelo, Италия
6 Количество комнат
507 м²
€ 1,400,000
KK-158. Агротуристическая ферма на продажу в ТосканеСпальни: 10 Ванные комнаты: 8 СОСТОЯНИЕ…
Коммерческая 5 спален
Ponte a Poppi, Италия
6 Количество комнат
982 м²
€ 1,850,000
KK-1196. РОСКОШНЫЕ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ И УЧАСТКОМ НА ПРОДАЖУ В ТОСКАНЕПрестижная вилла на прод…
Коммерческая 5 спален
Gaiole in Chianti, Италия
6 Количество комнат
744 м²
€ 1,700,000
KK-1317. ПОМЕСТЬЕ С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ НА ПРОДАЖУ В ГРЕВЕ-ИН-КЬЯНТИСпальни: 8 К…
Коммерческая 5 спален
Castagneto Carducci, Италия
6 Количество комнат
650 м²
€ 1,700,000
KK-1858. Очень красивое поместье в БолгериCasale Расположенный в одном из самых красивых рай…
Коммерческая 5 спален
Caprese Michelangelo, Италия
6 Количество комнат
1 000 м²
€ 1,130,000
KK-1433. В Тоскане, в Капрезе Микеланджело, продается агротуризм с бассейном и 6 га землиВ Т…
Коммерческая 5 спален
Ареццо, Италия
6 Количество комнат
870 м²
€ 1,700,000
KK-1656. ЛЕОПОЛЬДИНА С БАССЕЙНОМ НА ПРОДАЖУ, ВАЛЬДАРНО, ТОСКАНАНа холмах Вальдарно в провинц…
Коммерческая
Флоренция, Италия
2 400 м²
€ 2,000,000
KK-1235. Виноградник в Тоскане Vinicola FiorentinaВ Тоскане, в холмистой местности, в 10 км …
Коммерческая
Castellina in Chianti, Италия
590 м²
€ 1,500,000
KK-2034. Виноградник в Тоскане Black RoosterВнутренние: 590 кв.м. Экстерьер: 5,5 га Кол-во с…
Коммерческая 5 спален
Гроссето, Италия
6 Количество комнат
420 м²
€ 1,480,000
KK-1536. Виноградник в Тоскане Casale Le VigneВнутренние: 420 кв.м. Экстерьер: 8,0 га Спальн…
Коммерческая 5 спален
Вольтерра, Италия
6 Количество комнат
900 м²
€ 2,350,000
KK-1722. ЗАГОРОДНАЯ ВИЛЛА С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ – ВОЛЬТЕРРА, ТОСКАНАНа холмах то…
Коммерческая 5 спален
Пиза, Италия
6 Количество комнат
522 м²
€ 1,395,000
KK-1780. Поместье на земельном участке 14,7 га с сельской виллойСреди великолепных холмов Пи…
Коммерческая
Гроссето, Италия
682 м²
€ 1,350,000
KK-1465. Производство кантина с квартирой на первом этаже и виноградникамиНа окраине небольш…
Коммерческая 5 спален
Seggiano, Италия
6 Количество комнат
782 м²
€ 3,980,000
KK-1819. Великолепное поместье с тремя виллами, оливковой рощей и виноградникомЭто великолеп…
Коммерческая 5 спален
Montaione, Италия
6 Количество комнат
€ 3,700,000
KK-090420. Замечательная Вилла. АгротуризмЗамечательная агритуризм, начиная с 1200 года наше…
Коммерческая 5 спален
Grassina, Италия
6 Количество комнат
613 м²
€ 2,800,000
KK-1261. Виноградник, винодельня в ТосканеЭто поместье площадью около 41 гектара, расположен…
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
1 125 м²
€ 2,980,000
KK-1574. Виноградник, винодельня во ФлоренцииНа холмах Кьянти, между муниципалитетами Кастел…
Коммерческая 5 спален
Греве-ин-Кьянти, Италия
6 Количество комнат
675 м²
€ 3,650,000
KK-1816. Виноградники, винодельня в КьянтиПродается Винодельческое хозяйство с Агротуризмом …
Коммерческая 5 спален
Certaldo, Италия
6 Количество комнат
1 400 м²
€ 3,000,000
KK-1158. Виноградники, винодельня в Чертальдо - провинция Флоренция - ТосканаПоместье, винод…
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат
1 000 м²
€ 3,900,000
KK-1446. Виноградники на Сиенских холмах, загородный дом 19-го века с виноделнейВ прекрасном…
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат
650 м²
€ 1,850,000
KK-1636. Агротуристическое хозяйство в СиенеФермерский дом (365 квадратных метров) построен …
Коммерческая 5 спален
Вольтерра, Италия
6 Количество комнат
790 м²
€ 1,120,000
KK-1182. Винодельческое хозяйство с Агритуризмом и Рестораном в Тоскане. ВольтерраДанная соб…
Отель 5 спален
Ливорно, Италия
6 Количество комнат
1 050 м²
€ 5,000,000
LD-1184. В Ливорно выставлен на продажу отель класса люксОсобняк в стиле либерти, построенн…
Отель 5 спален
Castiglioncello, Италия
6 Количество комнат
950 м²
€ 5,000,000
LD-1305. В Кастильончелло продается отель класса люксЭксклюзивный отель у моря в Кастильонч…
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