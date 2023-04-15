Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Трентино - Альто-Адидже
  4. Гостиницы, отели

Купить отель с бассейном в Трентино - Альто-Адидже, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
7
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
7
Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческаяв Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
2 300 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Отель 60 спаленв Рим, Италия
Отель 60 спален
Рим, Италия
60 ванных комнат 5 000 м²
€ 52,000,000
Гостиница рядом с Виа Венето 4**** Площадь: 5000 кв.м Номеров: 60 Расположение: Ж/д вокзал Т…
Коммерческая 5 спаленв Montaione, Италия
Коммерческая 5 спален
Montaione, Италия
6 Количество комнат
€ 3,682,821
KK-090420. Замечательная Вилла. АгротуризмЗамечательная агритуризм, начиная с 1200 года наше…
Отель 5 спаленв Pavona, Италия
Отель 5 спален
Pavona, Италия
6 Количество комнат 850 м²
€ 2,000,000
IT-170418. Отель с частным пляжем, на берегу озера АльбаноОтель с частным пляжем на берегу о…
Коммерческаяв Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
700 м²
Цена по запросу
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Коммерческая 6 комнатв Мачерата, Италия
Коммерческая 6 комнат
Мачерата, Италия
6 Количество комнат 160 м²
Цена по запросу
Большая квартира теперь используется как кабинет врача на первом этаже исторического здания,…
Коммерческаяв Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
77 м²
€ 348,375
GA-V001269. МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в историческом центре…
Коммерческаяв Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
7 000 000 м²
Цена по запросу
Ферма около 700 га с 200 га пахотных земель, 420 га пастбищ, 50 га лугов, остальная древесин…
Отель 5 спаленв Pescosolido, Италия
Отель 5 спален
Pescosolido, Италия
6 Количество комнат
€ 5,500,000
IT-200618-1. Усадьба-гостиница в ПескосолидоПродается усадьба-гостиница с парком площадью 32…
Отель 10 спаленв Пиза, Италия
Отель 10 спален
Пиза, Италия
20 Количество комнат 800 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
САН МИНИАТО // 800 КВ М // 4 АПАРТАМЕНТА // 10 СПАЛЕН // 13 ВАННЫХ КОМНАТ // ПРОФЕССИОНАЛЬНА…
Коммерческая 7 комнатв Montappone, Италия
Коммерческая 7 комнат
Montappone, Италия
7 Количество комнат 140 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N981 Имущественное имя: Каса Бурзи II Местоположение: В стране Город/Го…
Коммерческаяв San Felice del Benaco, Италия
Коммерческая
San Felice del Benaco, Италия
€ 268,746
GA-V001300. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ВИЛЛЫ В КРАСИВОМ РАЙОНЕ С ОТКРЫТЫМИ ВИДАМИ В…

Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти