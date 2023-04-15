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Купить отель в Трентино - Альто-Адидже, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
7
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
7
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7 объектов найдено
Отельв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Отель
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Цена по запросу
Новый, недавно построенный резиденс отель, 29 двух- и трёх- комнатных апартаментов, просто…
Отельв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Отель
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Цена по запросу
13 просторных номеров, все с панорамным балконом (всего около 40 спальных мест) + 2 квартир…
Отельв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Отель
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Цена по запросу
Отель расположен в самом центре курортного городка недалеко от подъёмника и др. спортивных с…
Отельв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Отель
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
€ 6,500,000
3-х звёздочный отель в Доломитовых Альпах, 64 номера + окружающий участок 70 соток, с разреш…
Отельв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Отель
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
€ 2,550,000
Расположен в нескольких метрах от лыжного подъёмника ведущего к трассам кольца Фольгария – М…
Отельв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Отель
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
€ 1,000,000
Небольшой уютный отель, расположенный непосредственно у лыжного подъёмника в Фолгарии, на вы…
Отельв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Отель
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
€ 1,750,000
Отель на популярном лыжном курорте 9 км от Мадонна ди Кампильо. Расположен в солнечном пано…

Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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